EN DIRECT - Roland-Garros 2018 : Nadal-Schwartzman, une formalité pour Rafa ?

Mais l'Argentin de poche (1.7m), invité régulièrement à la Nadal Academy à Manacor, veut croire en ses chances. "C'est la deuxième maison de Rafa ici, donc je sais que le match va être très disputé. Il va falloir que je coure beaucoup, que je fasse de mon mieux et il faut que je sois prêt à le faire" a-t-il prévenu en conférence de presse. "Cette année j'ai joué en Australie contre lui, j'ai remporté un set dans les huitièmes de finale. J'ai eu beaucoup de possibilités de faire un break et de bien jouer contre lui et donc, dans tous les jeux qui m'ont opposé à lui, j'ai eu des chances, j'ai eu des opportunités. Il faut donc que je me ressaisisse pour pouvoir saisir les occasions, il faut que je sois à 100 % parce que lui, quand il vient ici, il joue toujours son meilleur tennis donc je sais que j'aurai des occasions mais il faut que je puisse les saisir" a-t-il ajouté, confiant.





Mais la dernière confrontation "officielle" entre les deux hommes a eu lieu à Madrid au début du mois de mai. Une formalité pour Rafael Nadal qui l'avait emporté facilement 6-3, 6-4.