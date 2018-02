Roger Federer redevient n°1 mondial : ces records que la légende du tennis peut encore battre

Futur numéro un mondial le plus âgé de l’histoire du tennis, Roger Federer n’est toutefois pas le seul "ancien" à avoir performé avec sa raquette. Parmi eux : Ken Rosewall, qui reste à ce jour le plus vieux joueur à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. C’était à Melbourne, en 1972, et l’Australien était alors âgé de 37 ans, 2 mois et 1 jour. Un seuil fatidique que le Bâlois, né le 8 août 1981, atteindra le 9 octobre prochain, l’obligeant, donc, à attendre 2019 pour battre ce record.