Roland-Garros 2018 : 3 choses à savoir sur Marco Cecchinato, le tombeur surprise de Novak Djokovic

Fin avril, il a remporté le tournoi challenger de Budapest après une défaite lors des qualifications. "C’est incroyable. Peut-être que je rêve. J’ai perdu dimanche et me voilà vainqueur du tournoi", avait-il déclaré après sa victoire en Hongrie. L'Italien avait été repêché pour suppléer le forfait de dernière minute d’un joueur du tableau principal et avait ensuite gagné 5 rencontres consécutivement. En finale, il avait battu l’Australien John Millman, 94e joueur mondial, 7-5, 6-4.





Marco Cecchinato était le premier lucky loser à remporter un tournoi après Leonardo Mayer à Hambourg en juillet 2017.