Roland-Garros 2018 : Caroline Garcia, la meilleure chance française

Le tennis masculin français fait la grimace. Alors que Jo-Wilfried Tsonga est forfait, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Lucas Pouille arrivent, eux, à Paris sans repères sur terre battue, minés par des pépins physiques ou des problèmes de confiance. La seule éclaircie est donc à chercher du côté des femmes, et plus particulièrement de Caroline Garcia.