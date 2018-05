Clap de fin pour Julien Benneteau à Roland-Garros, battu par Juan-Martin Del Potro

Alors qu’à la fin de son premier tour, sur le court numéro 1, Julien Benneteau avait fondu en larmes, cette fois-ci il a réussi à se contenir. Sa voix s’est toutefois faite plus tremblante lorsqu’il a promis que dans quelques mois il aurait plus de temps pour s’occuper de sa femme et de son fils.





En conférence de presse d'après-match, Julien Benneteau a avoué que son adversaire du jour était trop fort dans "tous les compartiments du jeu" et qu'il n'avait plus les moyens de lutter, notamment sur terre battue. "Je me suis arraché au premier tour pour vivre un second tour sur un grand court, contre un grand joueur. Je l’ai eu" a dit le Bressan, satisfait de son tournoi.