Roland-Garros 2018 : comment battre Alexander Zverev ? Les conseils de Tsonga, dernier français à l'avoir fait

C’est fort de ce constat que le Français avait alors choisi d’appuyer là où ça fait mal pour l’Allemand : "Je l’avais fait venir un peu au filet, je l’avais obligé à jouer des coups en-dessous du filet. En fait, je l’avais forcé à plier les jambes." Rappelons qu’Alexander Zverev mesure 1,98 mètre, et qu'il est compliqué pour des joueurs de cette taille-là de descendre au plus bas leur centre de gravité pour "remonter" les balles. "Lui faire des coups en-dessous du filet et le faire monter au filet, c’est là où il est le moins bon."





Le Français conseille également aux joueurs plus âgés - ce n’est pas très dur puisque l'Allemand a 21 ans - de s’appuyer sur leur expérience. "En tout cas, c’est ce que j’avais fait", nous a confié l’ancien numéro 7 mondial, qui, comme de nombreux observateurs du circuit, voit lui aussi Alexander Zverev devenir le successeur de Roger Federer et Rafael Nadal.