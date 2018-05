Roland-Garros 2018 : comment encore obtenir des billets, et à quel prix ?

Il ne reste en effet que des offres Premium, qui coûtent une petite fortune. Mais ces formules vous permettent d’assister aux matchs sur les courts Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen depuis les meilleures places, et de bénéficier de prestations haut de gamme. Ainsi, à l’heure où nous écrivons ce papier, des places sur le court Central pour le premier tour le dimanche 27 mai sont disponibles au prix minimum de 475 euros. Pour ce prix-là vous aurez accès à une place en catégorie 1, à un déjeuner gastronomique et un cadeau griffé Roland-Garros. Vous pouvez aussi vous offrir une place sur le Central le 2 juin en offre Premium "élégance" pour… 1400 euros (loge, déjeuner gastronomique, open bar et cadeau griffé compris). Pour la finale hommes du dimanche 10 juin, il ne reste plus que des billets à 1650 euros.