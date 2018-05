Roland-Garros 2018 : qui est Corentin Moutet la sensation française de ce premier tour ?

Mais en dehors des terrains, ce qu'aime Corentin Moutet, c'est la "poésie", l'"art", l'"amour" et la "musique", en témoigne sa biographie Twitter. Sur son compte, il aime ainsi partager quelques citations et vers de Charles Baudelaire ou Arthur Rimbaud, des chansons de Damien Saez ou encore des archives de Georges Brassens et Jacques Brel. Mais attention, il ne veut pas qu'on le résume à cela. "Je ne veux pas donner l'image de quelqu'un toute la journée dans les livres. Ce n'est pas la vérité" a-t-il prévenu lors de la conférence de presse. En ce moment, il est d'ailleurs plutôt petit écran et s'est donné pour objectif de terminer la série 13 reasons why.