Roland-Garros 2018 : début des quarts de finale et un choc Thiem-Zverev au programme mardi 5 juin

Sur le court Philippe-Chatrier, la journée débutera à 14h avec un choc entre Dominic Thiem, tête de série numéro 7, et Alexander Zverev, tête de série numéro 2. Deux hommes tous les deux présentés comme de sérieux prétendants au titre en début de quinzaine, même si l’Autrichien semble plus à même d'arriver à ses fins. Depuis le début de la quinzaine, il s’est montré beaucoup plus solide que l’Allemand, qui lors de ses trois derniers matches a eu besoin d’aller jusqu’au cinquième set pour l'emporter.





Toujours sur le court central, l’Américaine Sloane Stephens, tête de série numéro 10, affrontera la Russe Daria Kasatkina, tête de série numéro 14. Cette dernière a battu la numéro 2 mondiale Caroline Wozniacki en huitième de finale lors d’un match somptueux.