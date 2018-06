Roland-Garros 2018 - Gasquet retrouve Nadal au 3e tour : retour sur 20 ans de confrontations

Richard Gasquet s’est lui aussi souvenu de leurs jeunes confrontations en conférence de presse après sa victoire contre le Tunisien Malek Jaziri. Il est notamment revenu sur l’époque où il était encore comparé à Rafael Nadal. "Elle n’a pas été si longue que cela, la comparaison. Je l’ai eue à 14, 13 ans. A 18 ans, on a un peu arrêté. Plus les années ont passé, moins la comparaison était là. C’est le problème. (…) C’est fini aujourd’hui, c’est clair. J’ai vite vu que la comparaison allait être difficile à tenir. Au moins, on m’aura comparé à lui. Il restera cela", a-t-il expliqué, lucide.





En quinze confrontations, les deux joueurs ne se sont rencontrés qu’une seule fois à Roland-Garros, en 2005. L’Espagnol l’avait emporté 6-4, 6-3, 6-2, déjà au troisième tour. "Ce match était un match très spécial. Nous avions joué un match très difficile à Monte-Carlo, je crois en demi-finale, et nous représentions la nouvelle génération montante, s'est souvenu Rafael Nadal. Il est vrai que tous les deux, nous avions grandi sous les feux des projecteurs, dans toutes les catégories. Il était un peu meilleur que moi. C’était l’étoile montante du tennis français. Donc c’est vrai qu’il y avait eu un peu d’agitation. Mais c’était un match de plus et j’ai eu la chance de le gagner, sans plus".