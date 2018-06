Roland-Garros 2018 : Halep remportera-t-elle son premier Grand Chelem ce samedi contre Stephens ?

"J'ai eu de bonnes occasions dans les finales, je les ai saisies. J'ai bien joué, j'ai été solide. Je crois qu'une fois que je suis lancée dans un tournoi, je suis assez constante", a-t-elle expliqué en conférence de presse après son succès en demi-finale contre son amie Madison Keys, battue 6-4, 6-4.





"La chose la plus importante, c'est de me concentrer sur soi-même et de jouer mon jeu. Si j'en suis capable, j'ai de meilleures chances de gagner", a déclaré Simona Halep, interrogée sur ses blocages lors des finales. Elle pourra également trouver un peu de confiance dans ses derniers face-à-face avec Sloane Stephens. La Roumaine les a tous remportés ces dernières années. La dernière victoire de l'Américaine sur la numéro 1 mondiale remontant à 2013 lors de l'Open d'Australie.