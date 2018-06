Roland-Garros 2018 : la suite des quarts de finale au programme du mercredi 6 juin

Deux anciennes vainqueures de Roland-Garros s’affronteront sur le court Philippe Chatrier à partir de 14h : Garbiñe Muguruza et Maria Sharapova. Toutes les deux ont remporté leur tour précédent sur forfait. La Russe, tête de série numéro 28, n’a même pas eu besoin de se présenter sur le court puisque Serena Williams avait annoncé quelques instants plus tôt qu’elle ne disputerait pas la partie à cause d’une douleur aux pectoraux. La seconde, tête de série numéro 3, menait 2-0 face à l’Ukrainienne Lesia Tsurenko lorsque cette dernière a renoncé à continuer, à cause de douleurs à l’aine droite.





Toujours sur le Central, le numéro 1 mondial Rafael Nadal affrontera la tête de série numéro 11, l’Argentin Diego Schwartzman. Ce dernier s’est défait en cinq sets de son précédent adversaire Kevin Anderson. L’Espagnol a lui eu un début de parcours plutôt tranquille, où il n’a concédé aucun set. L'Espagnol mène 5 à 0 dans leurs face-à-face. Leur dernière confrontation remonte au début du mois de mai, au Masters 1000 de Madrid. Le décuple vainqueur de Roland-Garros l’avait emporté 6-3, 6-4.