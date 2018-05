Roland-Garros 2018 : la tenante du titre Jelena Ostapenko éliminée au premier tour

Avant elle, une seule tenante du titre avait été battue dès son premier match à Paris : la Russe Anastasia Myskina en 2005. Ce dimanche 27 mai sur le court Philippe Chatrier, la Lettone Jelena Ostapenko a, malgré elle, fait de même et a perdu son titre en 1h34 et deux petits sets face à Kateryna Kozlova. La joueuse de 20 ans était dans un jour sans : elle a commis 48 fautes directes (contre 22) et 13 doubles fautes (contre 6).





La tête de série numéro 5 n'a donc pas confirmé son succès de l'an passé, obtenu à la surprise générale après une quinzaine tonitruante. A à peine 20 ans, Jelena Ostapenko, 47e au classement WTA, avait alors remporté à Paris le tout premier titre de sa carrière. Sur sa route, elle avait écarté quatre têtes de série : l'Australienne Samantha Stosur, la Danoise Caroline Wozniacki, la Suissesse Timea Bacsinzky et, en finale, la Roumaine Simona Halep, alors n°1 mondiale.