Roland-Garros 2018 : les 3 joueurs qui peuvent disputer le titre à Rafael Nadal, encore grand favori du tournoi

On ne donnait pas cher des chances du Serbe avant le tournoi de Rome (défaite en huitième de finale à Monte-Carlo et au deuxième tour à Barcelone et Madrid). Mais Novak Djokovic y a atteint les demi-finale, battu par Rafael Nadal 6-7, 3-6. Pendant plus d'une heure, le vainqueur de l'édition 2016 de Roland-Garros a poussé l'Espagnol dans ses retranchements et l'a mené jusqu'au tie-break. "Rafa a été meilleur dans les moments importants. Mais je ne pense pas qu'il y avait tant de différence, ce qui est une excellente nouvelle pour moi, parce que Rafa est le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue. Et qu'il est en très grande forme", a analysé Novak Djokovic après son encourageante défaite.





Eloigné plusieurs mois des terrains, de Wimbledon 2017 à l'Open d'Australie 2018, puis de nouveau opéré du coude après Melbourne, le Serbe a dégringolé au classement ATP, où il est aujourd'hui 22e. A Paris, l'ancien numéro 1 mondial sera tête de série numéro 20, ce qui l'expose à rencontrer une autre tête de série mieux classée que lui dès le troisième tour. Mais s'il joue comme à Rome et qu'il retrouve son physique, Novak Djokovic peut créer la surprise et se défaire des adversaires les plus coriaces.