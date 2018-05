Roland-Garros 2018 : leurs gains sont encore en hausse, combien empocheront les gagnantes et les gagnants ?

Dans le détail, le gagnant du tournoi simple messieurs et son homologue du tournoi dames restent rondement lotis, puisqu'ils empocheront 2.200.000 euros (+4,76% par rapport à 2017). Les finalistes gagneront eux 1.120.000 euros. Les demi-finalistes se verront remettre un chèque de 560.000 euros, les quart de finaliste 380.000 euros, les huitième de finalistes 222.000 euros. Les perdants et perdantes au troisième tour percevront 130.000 euros, celles et ceux du deuxième tour 79.000 euros, et enfin une défaite au premier tour du tournoi rapportera aux joueurs et joueuses 40.000 euros.





Les tournois du double messieurs et dames reverseront à leurs gagnants et gagnantes 560.000 euros, et celui du double mixte, 120.000 euros.