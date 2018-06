Roland-Garros 2018 : Marco Cecchinato, nouveau héros du sport italien

Normalement, le joueur de tennis-phare en Italie c’est le fantasque Fabio Fognini, 18e mondial. Mais cette année à Roland-Garros, ce dernier n’a pas dépassé les 8es de finale, battu par Marin Cilic. Beaucoup moins bien que Marco Cecchinato, qui jouera la demi-finale du tournoi ce vendredi face à Dominic Thiem. Une première pour un Italien tous Grand Chelem confondus depuis Corrado Barazzutti, demi-finaliste ici-même en… 1978 ! Du coup, les Italiens ont dû apprendre à connaître le 72e mondial, qui n'avait jusque-là jamais remporté un seul match en Grand Chelem.





Au lendemain de sa victoire épique contre Novak Djokovic, Marco Cecchinato faisait la Une de tous les quotidiens sportifs du pays, que la Coupe du monde qui débute dans moins d'une semaine passionne moins (on sait pourquoi, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie). "Fantastique" a écrit en première page et en français le Corriere dello Sport. La Gazetta dello Sport a elle mis en avant la photo du Sicilien allongé sur l'ocre parisien après son match remporté au bout d’un sublime tie-break, et son nouveau surnom : "Ceck". Même La Stampa et La Repubblica, journaux généralistes, ont accordé une place de choix à Cecchinato sur leurs couvertures, tout comme Il Gazzettino qui parle de "Super-Cecchinato".