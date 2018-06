Roland-Garros 2018 : nous avons testé le tennis en fauteuil en compagnie de Michaël Jérémiasz

Les transats habituellement installés place des Mousquetaires ont été enlevés. A la place, deux mini-terrains de tennis ont été tracés pour que le public puisse s’initier au tennis en fauteuil. Tôt ce mercredi matin, alors que le public n’a pas encore pénétré dans l’enceinte de Roland-Garros et que les équipes de la Fédération française de tennis, du groupe Adecco (partenaire de l’événement) et de l’association de Michaël Jérémiasz Handiamo se font briefer, nous avons eu l’occasion de tester.





Une fois installé dans le fauteuil, a priori c’est simple : il suffit de pousser des deux mains vers l’avant pour le faire avancer, des deux mains vers l’arrière pour le faire reculer, de pousser sur la roue droite pour aller à gauche, et de pousser sur la roue gauche pour aller à droite. Mais dans le feu de l’action, on s’emmêle vite les pinceaux et on se retrouve à aller à droite au lieu d’à gauche, à reculer au lieu d’avancer. Venu se positionner à côté de nous sur le terrain, Michaël Jérémiasz nous rassure : il ne faisait pas mieux les premières fois qu’il s’est installé dans un fauteuil, après son accident de ski en février 2000, qui l’a laissé paraplégique.