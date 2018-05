Roland-Garros 2018 : on a testé le court 18, la petite nouveauté du tournoi

Depuis le cœur de Roland-Garros – la place des Mousquetaires et le Philippe-Chatrier - il faut un peu de temps pour rejoindre le nouveau court numéro 18. Situé derrière le Lenglen, tout au bout du stade, il s’agit d’une des nouveautés de cette édition 2018. Désormais, l’enceinte semi-enterrée de 2200 places est même la quatrième du tournoi en termes de capacité.





Il s’agit aussi du plus grand court annexe, alors forcément, on y fait la queue à l’entrée. Tout le monde n'y rentre pas, nous croisons même beaucoup de déçus. Surtout lorsqu’y jouent des Français, comme c’était le cas lorsque nous y sommes allés ce lundi après-midi. Mais Gilles Simon, opposé au Géorgien Nikoloz Basilashvili, pouvait compter sur le soutien du public déjà en place, installé au plus près du joueur. Comme sur n’importe quel court, des "Gilou, Gilou" ont retenti. Mais lorsque les spectateurs sont quasiment sur le terrain avec le joueur, ces encouragements ont plus de puissance. Pareil pour les "Ola". Pour qu’elles prennent, il faut que tout le monde participe… alors tout le monde participe. Et avec plaisir.