VIDÉO - Roland-Garros 2018 : Herbert assomme son coéquipier Mahut d'un coup droit en pleine tête

Ce sont les risques du métier. Ce jeudi sur le court Suzanne Lenglen, alors que Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut affrontaient la paire Nikola Mektic et Alexander Peya en demi-finale du double, Nicolas Mahut a pris dans la tête ce qu'on pourrait qualifier de balle perdue. Le coup droit de fond de court de Pierre-Hugues Herbert est en effet venu finir sa course dans la tempe de son coéquipier, placé dans le carré de service.