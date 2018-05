Roland-Garros 2018 : pléthore de Français sur les courts ce mercredi 30 mai

Ce mercredi 30 mai débute le deuxième tour. Et de nombreux Français seront sur les courts pour essayer d'accéder au troisième. Le plus attendu sera peut-être le jeune Corentin Moutet, bénéficiaire d'un wild-card et tombeur d'Ivo Karlovic dimanche. Le joueur de 19 ans aura envie de bien faire pour son premier deuxième tour à Roland-Garros, mais sur le court Suzanne Lenglen, la tâche sera difficile face au Belge David Goffin, tête de série numéro 8.





Sur le court Philippe Chatrier, Benoît Paire (51e mondial) sera opposé à Kei Nishikori, tête de série numéro 19. "Je m'attends à une grosse bataille", a prévenu le Français, qui avait été battu par le Japonais en quatre sets en 2013.





Un autre choc aura lieu sur le court n°1 entre Gaël Monfils, tête de série numéro 32 et la qualifié Martin Klizan. Un match qui pourrait s'annoncer plus difficile que prévu pour le Français, en manque de sensation et de repères sur terre battue.





Le numéro 1 Français Lucas Pouille sera lui opposé au Britannique Cameron Norrie et Gilles Simon devra se défaire de l'Américain Sam Querrey.





Du côté des filles, c'est un duel franco-français qui se jouera sur le court Suzanne Lenglen entre Pauline Parmentier, bénéficiaire d'une wild-card et tombeuse de Chloé Paquet au premier tour, et Alizé Cornet, tête de série numéro 32.