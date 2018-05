Roland-Garros 2018 : Serena Williams de retour dans une combinaison de "super-héroïne"

En conférence de presse, les questions sur cette combinaison conçue par la joueuse avec son équipementier Nike ont été nombreuses. Et la joueuse y a répondu avec plaisir. "La combinaison de chat 2.0 elle est super. Je l’appelle ma combinaison de chat inspirée par Wakanda. On l’avait conçue bien avant le film (Black Panthers, ndlr), mais c’est à cela qu’elle me fait penser", a expliqué la joueuse, assurant qu'il ne lui faut que quelques instants pour l'enfiler. "Je me sens un peu comme une princesse guerrière dedans. J’ai toujours voulu être une super héroïne. Dedans je me sens un peu une héroïne."