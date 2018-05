Roland-Garros 2018 : tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle édition du tournoi parisien

Chez les femmes, le tableau est plus ouvert. L’Ukrainienne Elina Svitolina, 4e au classement ATP et qui a remporté le tournoi de Rome dimanche, pourrait briller à Paris. Il faudra également compter sur la numéro 1 mondiale Simona Halep, défaite à Rome par Svitolina. Malgré un début de saison sur terre battue plutôt décevant, la Lettone Jelena Ostapenko, titrée l’année dernière à Paris, pourrait de nouveau frapper un grand coup.





Il ne faudra pas non plus oublier la revenante Maria Sharapova, déjà remontée à la 29e place du classement WTA, ni la Française Caroline Garcia auteure de bonnes performances à Stuttgart, Madrid et Rome.