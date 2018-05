Roland-Garros 2018 : trois choses à savoir sur la Française Fiona Ferro, qui a remporté son premier match à Paris

Fiona Ferro a expliqué en conférence de presse qu’elle s’était sentie à l’aise sur le court 18, le petit nouveau de cette édition 2018. "Il y a une bonne ambiance sur ce court. Il est grand mais pas trop non plus. Cela m’a vraiment portée aujourd’hui." En sera-t-il de même si la Française joue son prochain tour – face à la lauréate 2016 l’Espagnole Garbiñe Muguruza - sur le Suzanne Lenglen ou le Philippe Chatrier ? "Pour moi ce serait un rêve de jouer contre Muguruza sur grand court. J’étais à l’aise aujourd’hui. Ce sera autre chose si je joue sur un plus grand court, je n’ai pas l’habitude, ce sera ma première fois."