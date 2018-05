Roland-Garros 2018 : une foule de Français et un vrai test pour Novak Djokovic, le programme de ce vendredi 1er juin

DEMANDEZ LE PROGRAMME - Il y aura encore du beau monde, et encore beaucoup de Français sur les courts de Roland-Garros ce vendredi 1er juin. Il ne faudra manquer sous aucun prétexte les chocs entre Gaël Monfils et David Goffin, Gilles Simon et Kei Nishikori, Pauline Parmentier et Caroline Wozniacki.