Roland-Garros : Garcia dernière française en lice

Avec son statut de 7e joueuse mondiale, Caroline Garcia était la Française à suivre cette année à Roland-Garros. Au bout d'une semaine de compétition, elle n'a pas déçu. Avec sa victoire au 3e tour sur la Roumaine Irini-Camélia Bégu (6-1, 6-3), elle est désormais qualifiée pour les huitièmes de finale et se présentera donc en deuxième semaine. Et tous les espoirs français reposent désormais sur elle puisqu'elle est la seule rescapée tricolore, hommes et femmes confondus.





Apparue très concentrée, Garcia a proposé un match très solide et a totalisé dix-huit coups gagnants pour treize fautes directes. Elle a simplement eu un petit de mal à conclure en perdant son service pour la seule fois du match . "Il fallait que j'arrive à hausser mon niveau, à être plus libérée par rapport à mes deux premiers matches. J'ai bien réussi à le faire pendant un set et demi, je m'engageais dans la balle et ça a payé. Après, il y a toujours un peu de tension qui arrive, mais je suis restée postive", a-t-elle commenté.





En huitièmes de finale, Garcia sera opposée à l'Allemande Angelique Kerber, ex-N.1 mondiale, ou à la Néerlandaise Kiki Bertens (22e).