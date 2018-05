Roland-Garros : "Si elle joue à 100%, elle posera problème à Muguruza", assure le coach de Fiona Ferro

LCI : Que dit-on à sa joueuse, peu expérimentée, avant qu’elle affronte la numéro 3 mondiale, ancienne vainqueure de Roland-Garros ?

Stéphane Huet : Il faut qu’elle joue son jeu, qu’elle ne regarde pas son adversaire jouer. Fiona a son tennis, il est en place. En face effectivement elle aura la numéro 3 mondiale, avec beaucoup d’expérience. Mais l’Espagnole est comme tout le monde, elle a une tête, deux bras, deux jambes, et ses peurs. Il faudra que Fiona créé son jeu, mette des doutes dans la tête de Muguruza. Pour cela, le début du match sera important. Fiona ne devra pas se projeter et rester dans le présent. Oui, en face elle aura une excellente joueuse qui va tout faire pour gagner, mais on va essayer de la contrer.

LCI : Comment Fiona peut-elle la contrer ? Quels sont ses points forts ?

Stéphane Huet : Elle a une belle qualité de frappe de balle, un bon coup droit, un bon déplacement. Si elle les exploite à 100%, elle posera problème à Muguruza. Le résultat dépendra aussi beaucoup de sa gestion de ses émotions. Mais si elle arrive à jouer crânement sa chance, à se libérer, alors le match pourra s’équilibrer.

LCI : Fiona entrera sur le terrain avec l’objectif de gagner ?

Stéphane Huet : Bien sûr que Fiona a l’objectif de gagner. La marche sera grande, il faudra faire un gros match. Mais elle a envie de prouver des choses, de se prouver des choses. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour jouer ce genre de tournois, contre les meilleures.