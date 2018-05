Roland-Garros 2018 : Gaël Monfils ou la stratégie de l’outsider

"Roland-Garros, j’ai de la réussite, mais ce n’est que de la réussite. Ce n’est pas facile à croire, mais c’est la vérité", a déclaré Gaël Monfils dimanche 27 mai en conférence de presse, après son premier tour victorieux face au jeune Français Elliot Benchetrit (3-6, 6-1, 6-2, 6-1). "Je traverse une période compliquée, en tant qu’être humain, qui va bientôt finir et après laquelle je me sentirai mieux. Sur les courts je n’ai pas de réussite pour plein de raisons que je peux expliquer. (…) J’arrive ici, malheureusement je tape très bien la balle, mais je n’ai pas la tête. Donc c’est un peu compliqué", a ajouté le Français, qui a également expliqué avoir joué en ayant mal au ventre et en ayant pris des médicaments.





Rebelote mercredi après sa victoire contre Martin Klizan 6-2, 6-4, 6-4. Certes le Slovaque est 117e à l’ATP, mais il avait réussi à battre Novak Djokovic sur terre battue à Barcelone, et à accrocher Rafael Nadal dans ce même tournoi. "J’ai beaucoup de réussite. Honnêtement aujourd’hui, je n’ai pas fait un match superbe. (…) Je me suis tordu le genou, je n’ai pas dormi de la nuit, cela fait deux jours que j’ai de la fièvre, je suis malade, je pense que cela s’entend. Même moi je suis étonné. Comme j’ai dit à Lyon, je n’ai pas de confiance mais si j’ai un peu de chance je prends", a déclaré Gaël Monfils après sa conférence de presse.