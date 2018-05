Roland-Garros : Tsonga forfait, qui peut briller côté Français ?

Le numéro 1 Français et 16ème mondial, Lucas Pouille, pourra-t-il sauver l’honneur des Français ? Il reste malheureusement sur trois défaites au premier tour sur terre battue à Monte-Carlo (face à Zverev), Budapest (face à Millman) et Madrid (face à Paire). Au premier tour du Masters 1000 de Rome ce lundi, le Français s'est défait de l'Italien Andreas Seppi (6-2, 3-6, 7-6). Il l'avait déjà battu au début du mois d'avril lors de la rencontre de Coupe Davis opposant la France à l'Italie. Avant son succès ce lundi, le Français n'avait plus gagné sur terre battue depuis ce week-end de Coupe Davis.





Pas sûr non plus qu'Adrian Mannarino brille sur la terre battue de Roland-Garros. Le numéro 2 Français n’est pas le tricolore le plus à l’aise sur cette surface. Il a lui aussi été battu au premier tour à Monte-Carlo (Simon), Madrid (Schwartzman) et Rome (Sonego). Il a acquis son meilleur résultat à Barcelone en perdant en huitième de finale face à Pablo Carreno Busta (6-2 4-6 7-6).