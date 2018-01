VIDÉO - Open d'Australie : les larmes de joie de Roger Federer après son 20e titre du Grand Chelem

"C'est un rêve, le conte de fée continue. Après l'année que j'ai eue la saison dernière, c'est incroyable !" peine à réaliser celui qui, ainsi, réussit le doublé en Australie et égale dans le même temps le record du Serbe Novak Djokovic et de l'Australien Roy Emerson avec six titres à Melbourne. "Vous qui êtes dans ce stade, c'est grâce à vous que je continue à m'entraîner. Merci pour tout. Et à vous, mon équipe : je vous aime", a-t-il poursuivi depuis le revêtement bleu en dur qui l'a à nouveau sacré, avant de s'interrompre, la voix brisée et le coeur submergé par l'émotion. Preuve que même si les victoires s'enchaînent, l'émotion, elle, reste intacte.