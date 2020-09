60% des djihadistes revenus en France ont-ils réellement récidivé ?

Parmi eux, six sur dix "ont été condamnés en France ou à l'étranger postérieurement à leur retour pour des infractions terroristes distinctes de leur seul séjour sur zone". Les infractions dont il est question vont de l'attentat au projet d'attentat, en passant par le soutien logistique ou financier à un réseau terroriste et le séjour sur un autre théâtre d’opérations.

Précision importante : il ne s'agit en aucun cas ici de djihadistes partis rejoindre le groupe État islamique puisque le CAT, note l'Agence France Presse, s'est penché sur le profil d'hommes "partis en Afghanistan (90 entre 1986 et 2011), en Bosnie (60 entre 1992 et 1995) et 16 en Irak (entre 2003 et 2006)".

Les Français qui ont transité ces dernières années vers la Syrie ou l'Irak ne sont donc pas concernés, contrairement à ce qu'a laissé entendre Marine Le Pen dans son intervention en évoquant le "retour des djihadistes de Daech". L'étude du CAT indique l'on manque de recul, et que "le caractère récent des filières djihadistes syro-irakiennes et de leur traitement judiciaire […] ne permet pas de porter une appréciation pertinente sur le risque de récidive de la part de ces personnes". Il est aujourd'hui trop tôt pour dresser des conclusions à propos des quelques 600 individus concernés lors des dernières années, une majorité se trouvant d'ailleurs toujours en détention.