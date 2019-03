Agression terroriste à Condé-sur-Sarthe : y-a-t-il eu des failles ?

Suite à l'attaque au couteau de deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe, des surveillants ont bloqué ce mercredi 6 mars les accès à une dizaine d'établissements pénitentiaires. Ils ont dénoncé une insuffisance de mesures de sécurité et le manque de personnel en milieu carcéral. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet et le Premier ministre, Édouard Philippe, ont admis l’existence de failles dans la surveillance des détenus radicalisés.



