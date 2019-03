"Arnaud est allé vaincre le mal" : un an après l'attentat de Trèbes, Nicolle Beltrame rend hommage à son fils mort en héros

Elle se trouvait en Bretagne lorsque, le 23 mars 2018, elle a appris que son fils avait été gravement blessé lors d'une attaque terroriste dans un supermarché de Trèbes. "Je suis arrivée sous une pluie glaciale devant l’hôpital de Carcassonne, on cherchait un peu, on ne savait pas trop par où rentrer et là, la réalité cruelle s’est offerte à moi", se souvient, émue, Nicolle Beltrame. Le couperet tombe, alors : "On est venu me dire : 'Voilà, Arnaud est mort'."

Un an après, la mère du lieutenant-colonel Beltrame continue de recevoir de très nombreuses lettres et des témoignages de soutien. Dans son livre, "C'était mon fils", elle se confie sur son enfant, élevé au rang de héros national. "Arnaud est allé au combat, il est allé vaincre le mal et il en est mort. Mais au moins il s’est dressé contre le mal et pour ça, il inspire le respect", explique-t-elle au micro de TF1. Femme debout, elle sait ce qu'elle dirait à son fils s'il l'entendait : "Que je l’aime et que je continue de porter ses valeurs le mieux possible jusqu’à ma mort."