Assassinat de Samuel Paty : sept personnes devant un juge antiterroriste, des poursuites pour "complicité" réclamées

Sept personnes déferrées, dont deux mineurs, neuf autres relâchées. Le temps des gardes à vue terminé, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard a tenu une nouvelle conférence de presse ce mercredi 21 octobre au sujet de l’enquête sur l’assassinat de Samuel Paty, commis cinq jours plus tôt non loin de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Une enquête dorénavant confiée à un juge d'instruction.

Parmi les sept personnes déférées, un parent d'élève et le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui, ainsi que deux collégiens de 14 et 15 ans, soupçonnés d'avoir désigné l'enseignant à l'assaillant Abdoullakh Anzorov, en échange d'une somme d'argent de 300 à 350 euros, a expliqué le magistrat.

Le dernier suspect, Youssouf C., est, lui, déféré "du fait de contacts très rapprochés et du partage manifeste de l'idéologie radicale" de l’assaillant.

Le magistrat a notamment évoqué l'attaque au hachoir perpétrée le 25 septembre devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et "trois communications" d'Al-Qaïda et de sa branche yéménite qui appelaient au "meurtre" de ceux qui avaient été à l'origine de la rediffusion de ces dessins. "Il est aujourd'hui clair que le professeur a été nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux" par le parent d'élève Brahim C. et Abdelhakim Sefrioui "au moyen de manœuvres et d'une réinterprétation des faits", a résumé le magistrat.