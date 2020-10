Attentat de Conflans : qui sont les suspects mis en examen ?

Deux amis de l'assaillant, Naim B. et Azim E., ont également été mis en examen pour "complicité d'assassinat terroriste". Un troisième proche, Yussu C., est lui poursuivi pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d'atteintes aux personnes". Tous ont été placés en détention provisoire, sauf un, qui attend encore d'être fixé sur son sort.

Parmi les suspects, deux hommes que l'enquête désigne comme étant à l'origine de la polémique sur Internet ayant précédé le meurtre, le parent d'élève Brahim Chnina et le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui. Tous deux sont accusés d'avoir "nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux" l'enseignant "au moyen d'une manœuvre et d'une réinterprétation des faits", a détaillé le procureur antiterroriste Jean-François Ricard lors d'un point presse.

Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui avaient appelé à se mobiliser contre Samuel Paty après son cours du 6 octobre sur la liberté d'expression, où des caricatures de Mahomet ont été montrées aux élèves. L'assaillant Abdoullakh Anzorov se serait "directement inspiré des messages diffusés par Brahim Chnina", a assuré le procureur. L'enquête a par ailleurs révélé l'existence de plusieurs contacts téléphoniques et écrits entre Brahim Chnina et l'assaillant entre le 9 et le 13 octobre. Le père d'élève s'est défendu en assurant "avoir reçu des messages de soutien d'individus divers dont Anzorov dont il ne se souvenait pas spécifiquement".

"Il y a des commanditaires qui sont derrière cet attentat et qui sont certainement ravis de voir que l'enquête se focalise sur des comparses périphériques, qui n'ont jamais voulu une telle horreur", a réagi l'avocat de Abdelhakim Sefrioui mercredi. "[Il] n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, il n'y a eu aucun contact entre eux, rien ne dit même qu'Anzorov ait vu sa vidéo."