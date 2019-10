"Comme possédé", le "regard vide" : le policier qui a abattu Mickaël Harpon décrit l'assaillant

TÉMOIGNAGE - Jonathan, 24 ans, n'était à la préfecture de police que depuis six jours quand, le 3 octobre, un informaticien de la direction du renseignement de la préfecture de police a tué quatre de ses collègues au couteau et blessé une quatrième grièvement. Aux enquêteurs qui l'ont interrogé, le gardien de la paix ia décrit le tueur comme quelqu'un de "déterminé" qui était comme "possédé".

Six jours qu’il avait rejoint l’île de la Cité quand l’inimaginable s’est produit. Jonathan, 24 ans, gardien de la paix stagiaire sortait tout juste de formation et faisait ses premiers pas sur le terrain quand, jeudi 3 octobre, à 12h53, la tuerie a commencé.

Dans un "périple meurtrier de 7 minutes", détaillé par le procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard le week-end dernier, Mickaël Harpon, 45 ans, informaticien à la direction de renseignement de la préfecture de police de Paris, a tué quatre de ses collègues et en a blessé une autre grièvement à l’aide de couteaux achetés moins de 20 minutes plus tôt. A 13 heures, Jonathan a mis fin à cette course sanglante. Interrogé par les enquêteurs après les faits, ce héros malgré lui a décrit le tueur avec des mots qui laissent entrevoir l’horreur de la scène…