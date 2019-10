Attaque à la préfecture de police de Paris : pourquoi certains policiers n'ont pas pu assister à la cérémonie mardi matin

SÉCURITÉ – Plusieurs collègues des victimes de l'attaque du jeudi 3 octobre dans l’enceinte de la préfecture de police n’ont pas pu assister à la cérémonie donnée dans la cour, sur l’île de la Cité. On vous explique pourquoi.

"La préfecture de police avait donné son feu vert, pour que les fonctionnaires de la Direction du Renseignement assistent à l’hommage cagoulé. Mais lundi soir, le Protocole s’y est opposé. Les collègues de Damien, Aurélia, Brice et Anthony étaient très choqués", nous précise un peu plus tard le syndicaliste, contacté par notre rédaction au sujet de ce refus.

Joint par notre rédaction au sujet de cette décision, l’Elysée confirme qu'effectivement, la préfecture de police avait répondu par l’affirmative à la demande des fonctionnaires souhaitant assister à l’hommage cagoulés. L'Elysée confirme également que c’est le Protocole qui s’y est opposé. "Pour des questions de sécurité, il n’est pas envisageable, au cours d’une cérémonie où sont notamment présents le président de la République, le Premier ministre ou encore le ministre de l’Intérieur, que des individus en cagoule soient présents. S’il se passe quoi que ce soit, il faut pouvoir gérer la situation, avec des individus cagoulés, c’est compliqué".

En mai dernier pourtant, alors que de nombreux officiels étaient présents à l’hommage rendu à Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, deux militaires, morts en sauvant des otages au Burkina Faso, le commando Hubert avaient pu assister à la cérémonie le visage masqué pour protéger leur anonymat.

Pour l’Elysée, la situation n’est pas la même. "Les hommes dont le visage étaient masqués d’un tissu beige étaient des militaires qui portaient les cercueils des victimes. Ils étaient à une place bien précise, et pouvaient tous être vus par la sécurité. Au cas où quelque chose se passait".

Un arrêté relatif au respect de l'anonymat de militaires et de personnels civils du ministère de la défense du 7 avril 2011 encadre d'ailleurs ce dispositif. Dans cet arrêté est mentionnée la liste des services ou unités dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et dans les conditions définies à l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881, le respect de l'anonymat des militaires et des personnels civils qui y sont affectés.