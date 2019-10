Attaque à la préfecture de police : les zones d'ombres qui persistent

QUESTIONNEMENTS - Le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, est revenu ce samedi sur l’attaque perpétrée deux jours plus tôt à la préfecture de police de Paris. Si les premiers éléments de l'enquête ont permis de dessiner le profil et le parcours de l'assaillant, plusieurs de zones d’ombre restent à être éclaircies.

"Les conditions de sécurité intérieure sont absolues et ne sont pas en cause." C’est ce qu’assurait, vendredi, le préfet de police de Paris. Devant les caméras, Didier Lallement a exclu toute faille de sécurité du bâtiment, affirmant que "personne ne peut accéder dans [les] locaux sans des conditions strictes d’accès". Et pourtant, l’homme s'est bien introduit au sein des locaux muni de deux lames. Voilà pourquoi la thèse du couteau en céramique a d'abord été avancée, certains médias décrivant cette arme blanche comme le véritable "cauchemar des contrôles de sécurité". Et rappelant qu’en mars dernier, un détenu avait utilisé ce type d’objet pour attaquer deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe.