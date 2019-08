Xénophobe, admirateur de Breivik... Ce que l'on sait de Philip Manshaus, le suspect de l'attaque d'une mosquée en Norvège

Dans les médias, connaissances et voisins dressent le portrait d’un jeune homme jovial et normal dont le comportement aurait changé au cours de l’année passée. Selon la radiotélévision publique NRK, il serait devenu très religieux et aurait adopté des points de vue de plus en plus extrémistes.





Samedi 10 août, il avait ouvert le feu au centre islamique Al-Noor à Baerum, banlieue résidentielle d’Oslo, avant d’être maîtrisé et remis à la police. Quelques heures plus tard, les enquêteurs ont découvert à son domicile le cadavre d’une jeune femme, ensuite identifiée comme étant sa demi-sœur. Selon les médias locaux, la victime était d’origine chinoise et avait été adoptée par l’actuelle conjointe du père du suspect.