Attaque de Strasbourg : comment se mène une chasse à l’homme ? Un ancien grand flic raconte

La rédaction de LCI : Comment s’organise de manière très concrète une chasse à l’homme ?





Jo Querry, ancien patron de l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat) : Il n’y a rien de secret dans la méthode, ce qu’il y a de secret, ce sont les gens qui sont surveillés. La première règle c’est de sortir le dossier du fugitif et de faire ce que l’on appelle son environnement : famille, amis, complices… Les agents chargés de l’analyse des renseignements ressortent alors toutes les identités de toutes les personnes avec qui le type a été en contact. On remonte très loin dans les archives, parfois sur plus d’une décennie, on s’assure que les adresses dans les dossiers sont toujours à jour, on cherche à savoir où se trouvent physiquement ces personnes, et puis on procède à une première surveillance technique, ce qui dans les faits consiste principalement à mettre sur écoute téléphonique. Aujourd’hui, la technologie aide beaucoup les policiers : en permettant d’une part d’écouter les personnes avec qui l’individu recherché est en contact et deuxièmement en localisant géographiquement grâce aux bornes. C’est à dire qu’avec un téléphone portable, on arrive à suivre très précisément un individu.

La surveillance physique, qui consiste à mettre des agents en planque, dépend quant à elle de plusieurs paramètres, à commencer par l’endroit où la personne est localisée. Il s’agit de savoir s’il est possible de planquer ou pas (si vous allez dans une cité et que vous êtes repéré au bout d’une demi-heure, ce n’est pas la peine). Concrètement, sur le terrain, les agents vont planquer, prendre en filature des personnes dont on peut penser qu’ils sont en contact avec celui qui est recherché.