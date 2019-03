Attaque à la prison de Condé-sur-Sarthe : ce que l'on sait du détenu radicalisé qui a poignardé deux surveillants

Selon Me Pauline Brion, l'ancienne avocate du détenu, il a rencontré sa compagne "en prison et ils projetaient de se marier". "Il avait écrit à quelqu'un après sa conversion pour qu'on lui trouve une épouse", a-elle indiqué à l'AFP.





Converti à l'islam en 2010, le détenu purge une peine de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration suivie de mort et vol avec arme, et d'un an d'emprisonnement pour apologie publique d’acte de terrorisme. Il est libérable en 2038. Avec un complice, originaire comme lui de Saint-Avold (Moselle), il avait été condamné en décembre 2015 en appel à Nancy pour avoir étouffé un homme de 89 ans, ancien cheminot rescapé des camps nazis. Ce dernier avait été séquestré et "momifié" à son domicile près de Metz en 2012.





En novembre 2015, alors qu'il était déjà incarcéré à Mulhouse dans l'attente de son jugement en appel, Michaël C. avait été condamné à un an de prison ferme pour apologie d'actes terroristes. Il avait mimé les attaques qui ont fait 129 morts à Paris et Saint-Denis en scandant "Bataclan !" dans la cour de la maison d'arrêt. Une vingtaine de détenus s'étaient alors prêtés à ce funeste jeu, mais Michaël C. avait été considéré comme le meneur, notamment par l'influence qu'il exerce sur ses codétenus d'après les surveillants.