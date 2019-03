Attaque à la prison de Condé-sur-Sarthe : le détenu voulait "venger" Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg

Le procureur de Paris a par ailleurs indiqué que trois gardes à vue - celles de Michaël C., de son co-détenu et de la compagne de ce dernier - étaient actuellement en cours. Une enquête de flagrance pour "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes" a été ouverte.





Sans donner plus de détails, en raison des investigations en cours, Rémy Heitz a ajouté que celle-ci avait été confiée à la Sous-direction antiterroriste (Sdat) en liaison avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la police judiciaire (PJ) de Rennes.