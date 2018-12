Attentat à Strasbourg : ce que nous apprend le procureur de la République de Paris

Chérif C. est né le 24 février 89 à Strasbourg. Il est "très défavorablement" connu pour des faits de droit commun. Le procureur fait état de "27 condamnations pour des faits de droit commun commis en Allemagne et en France". "Il est très connu des services de police et de justice pour des faits de droit commun, principalement pour des faits de vols et de violences." Comme le rapportait la presse allemande, il est aussi connu des polices allemandes et suisses. Il a déjà été incarcéré à de multiples reprises.