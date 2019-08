Attentat avorté de Villejuif en 2015 : l'enquête est terminée et ouvre la voie à un procès

L'enquête est terminée. Les juges chargés de l'enquête sur l'attentat avorté de Villejuif le 19 avril 2015, qui a coûté la vie à Aurélie Châtelain, une professeur de fitness, ont terminé leurs investigations, a appris l'AFP vendredi de source judiciaire, confirmant une information du Parisien. Plus de quatre ans après les faits, les magistrats l'ont annoncé le 26 juillet aux parties, ouvrant un délai d'un mois pour leurs observations et pour les réquisitions du parquet national antiterroriste (PNAT).





Le PNAT doit désormais donner son avis sur le renvoi ou non aux Assises du principal suspect, Sid Ahmed Ghlam, et de sept hommes soupçonnés de lui avoir apporté des armes ou un soutien matériel et d'être liés, pour certains d'entre eux, à la mouvance islamiste radicale. Avant la décision finale du juge d'instruction et un possible procès au plus tôt courant 2020.