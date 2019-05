Attentat de Lyon : le suspect passe aux aveux

Le jeune Algérien arrêté après l'attentat de Lyon est passé aux aveux 72 heures après sa garde à vue. Il a avoué avoir conçu et posé le dispositif à l'origine de l'explosion. Le suspect a également dit aux enquêteurs avoir agi au nom de l'État islamique. Il se serait radicalisé tout seul depuis quelques semaines sur Internet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.