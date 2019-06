Attentat de Magnanville : trois hommes interpellés et placés en garde à vue

Trois ans après le double assassinat terroriste qui avait traumatisé les forces de police, l'enquête se poursuit. Trois suspects âgés de 32, 34 et 36 ans, appartenant à l'entourage de Larossi Abballa, l'homme qui a tué le commissaire adjoint Jean-Baptiste Salvaing et sa compagne Jessica Schneider, le 13 juin 2016, ont été interpellés dans les Yvelines. Habitants du département, ils ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête visant à déterminer comment la cible de Larossi a été choisie et comment ils ont localisé leur adresse, a appris LCI, confirmant une information du Parisien.





Le 13 juin 2016, Larossi Abballa, âgé de 25 ans, avait assassiné le couple à son domicile, à coups de couteau, sous les yeux de leur fils de 3 ans. Après avoir revendiqué son appartenance au groupe terroriste de l'Etat islamique, il avait ensuite été abattu par les forces de l'ordre.