Attentat de Nice : Tahar Mejri, inconsolable depuis la mort de son fils de 4 ans, est décédé

DISPARITION - Près de trois ans après l'attaque terroriste sur la promenade des Anglais lors de laquelle sa femme et son petit garçon ont trouvé la mort, le père de famille qui, par sa détresse infinie, avait ému la France, s'est éteint à 42 ans. Une enquête sur les causes de sa mort a été ouverte mais pour ses proches, il lui était de plus en plus difficile de vivre avec ce souvenir.