Attentat de Nice : 53 millions d'euros ont été versées aux victimes

Parmi elles, 259 victimes blessées et leurs proches, 465 proches de victimes décédées et 1.532 "victimes traumatisées", précise le Fonds de garantie, qui souligne la "particularité de l'attentat de Nice perpétré lors d'une manifestation par nature familiale", à savoir "le nombre élevé de victimes mineures (25%)", ainsi que "le nombre important de victimes étrangères", un quart des victimes. Au total, 30.000 personnes étaient présentes sur les lieux lors de l'attentat, et ont potentiellement été marquées par ce drame.





Malgré le caractère "ancien" de l'attentat, datant de trois ans, le Fonds de garantie affirme avoir reçu plus d'une centaine de nouvelles demandes d'indemnisation depuis le 1er janvier dernier. Pour le moment, seule la moitié des victimes s'est vue proposer une offre d'indemnisation définitive. En cause, l'état de santé des victimes, devant être stabilisé, à savoir ne plus être susceptible de s'aggraver ou de s'améliorer.