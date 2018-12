Attentat de Strasbourg : ces zones d'ombre

Principal suspect de l'attentat, Cherif C., 29 ans, est encore recherché. Il a crié "Allah Akbar" pendant l'attentat et était fiché S pour radicalisation islamiste par les services de l'État. "Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de

son profil et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier 'Allah Akbar', la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits", a déclaré le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz. Le magistrat a ajouté que Cherif C. avait déjà été incarcéré "à de multiples reprises" et "était connu de l'administration pénitentiaire pour sa radicalisation et son attitude prosélyte en 2015". En plus d'être fiché S, le suspect était inscrit au Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et faisait "l'objet d'un suivi de la DGSI".





On ignore cependant pourquoi Cherif C. est passé à l'acte ce mardi dans le marché de Noël de Strasbourg et si son attaque est liée à la tentative d'arrestation à laquelle il a échappé le matin-même, pour une affaire de droit commun. Au cours de la perquisition à son domicile, un arsenal comprenant des grenades, des couteaux de chasse et un arme .22 Long Rifle et des cartouches. Pour le moment, aucun élément ne lie le suspect à un groupe djihadiste particulier et aucune revendication n'a été publiée. Le chauffeur de taxi avec lequel le tireur a fui a affirmé que ce dernier a proféré des propos justifiant les faits commis, sans plus de précisions à cette heure.