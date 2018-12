Attentat de Strasbourg : quel crédit apporter à la revendication de Daech ?

L’enquête démontrera - ou non - l’existence d’une telle profession de foi. Toujours est-il que cette nouvelle revendication met l’accent sur l’évolution de la stratégie de l’organisation terroriste. Alors qu’elle revendiquait initialement exclusivement les attaques orchestrées en interne – comme les attentats du 13 novembre – elle n’hésite dorénavant pas à s’attribuer les attaques perpétrées par des individus isolés - l'essentiel des attaques qui se sont déroulées sur le sol français ces dernières années. Si tant est qu’elle juge ces dernières dignes de son idéologie.





"Le fait de savoir qu’il y ait eu ou non des liens entre cet individu et l’organisation Etat islamique n’a aucune importance pour elle, détaille sur LCI Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement. Car sa stratégie, diffusée dans le monde entier, c’est : 'Partout où vous pouvez, prenez les armes et combattez les infidèles.'" Par conséquent, "des individus, qui lui sont inconnus mais qui commettent des actes cohérents avec ses préceptes, lui donnent l'occasion de revendiquer des attentats. Et de montrer de fait qu'il y a des gens toujours prêts à embrasser sa cause", malgré ses défaites militaires en Irak et en Syrie.