Attentat de Strasbourg : comment passe-t-on de délinquant à terroriste ?

Serge Garcet : Le processus de radicalisation se fait pas à pas, progressivement. La première phase est celle de fascination, d’approche de la cause radicale. Ensuite, quand la radicalisation se poursuit, on va progressivement observer un décrochage par rapport aux repères traditionnels et continuer sur un mode un peu "underground". C’est dans cette idée d’apprentissage qu’on retrouve le premier lien avec la petite délinquance. Ces deux univers disposent ainsi de modes de fonctionnement similaires comme éviter les contrôles, faire attention à la police, s’organiser pour avoir des armes, etc. Cet apprentissage est donc facilité par un passé de délinquant.





De plus, la radicalisation peut aussi constituer une forme de rédemption pour le délinquant. On se dit "ma vie est en train de partir je ne sais où et je ne sais comment, j’ai une vie dissolue et difficile". Et là, on propose au délinquant un cadre, des valeurs, un système "prêt à porter". Cela va lui permettre de se reconstruire une image et se valoriser dans un contexte où il pense que la justice et la société ne le considère que comme une personne à la marge. On se dit : "Ainsi, je deviens quelqu’un qui appartient à un système, je ne suis plus au ban de la société." C’est ce que je décris comme une reconstruction narcissique. L’idée de transformer la colère et la frustration en une juste et légitime vengeance. Juste car divine et légitime car on m’a fait du tort.